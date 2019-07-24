رونالدو الأغلى في التاريخ

يعرف كثيرون أن النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس يحتل المركز الأول في قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، إلا أن ثمة رقم جديد "مالي" خاص باللاعب يثير الدهشة، وربما ما هو أكثر.

فوفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية نقلاً عن موقع "هوبر" بشأن أعلى الرياضيين أجراً على "إنستغرام"، فقد تبين أن رونالدو يتقاضى نحو 875 ألف يورو مقابل كل "صورة" ينشرها على حسابه، والرقم تحديداً هو 874361 يورو، مما يجعله أغلى لاعب كرة يحصل على مقابل من هذا المجال في العالم.

وحل نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، ثانياً في القائمة، إذ يتقاضى نحو 647 ألف يورو عن كل صورة.

ثم يأتي نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 581 ألف يورو مقابل كل صورة على "إنستغرام".

ووفقاً لـ "آس" يأتي ديفيد بيكهام في المركز الرابع رغم اعتزاله كرة القدم قبل سنوات، ويتقاضى 320 ألف يورو، ثم يليه لاعب كرة السلة لوبرون جيمس بـ 243 ألف يورو.

ويظهر المعتزل رونالدينيو في القائمة بـ 229 ألف يورو عن كل صورة، يليه غاريث بايل بنحو 195 ألف يورو، ثم زلاتان إبراهيموفيتش بـ 179 ألف يورو، ويليه لاعب الكريكيت فيرات كوهلي، ثم لويس سواريز في آخر قائمة العشرة الأغلى بنحو 165 ألف يورو عن كل صورة.