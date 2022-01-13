رونالدو البرتغالي من المعجبين برونالدو البرازيلي

أكد الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بأنه من المعجبين بالأسطورة البرازيلية رونالدو لويس نازاريو.

وقال "صاروخ ماديرا" عن اللاعب الملقب بـ "الظاهرة" في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن": "البرازيل دولة شقيقة، نظراً للعلاقة التي تربطني بزملائي البرازيليين، ولثقافتها.

"كما أن شقيقتي تعيش في البرازيل، إنها دولة احترمها وأعرف الكثير عنها.

"هل سأنتقل للعب في البرازيل؟ لا أعلم لا أفكر بهذا الأمر، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن."

ولدى مقارنته برونالدو البرازيلي ومواطنه رونالدينيو، قال رونالدو البرتغالي: "لا أحب المقارنات، أود أن أقول أن كلاً منا ترك إرثه، كل منا صنع تاريخه، أستطيع أن أقول أني فزت بألقاب فردية أكثر منهما، لكنهما فازا بكأس العالم.

"أتعاطف معهما كثيراً، تابعتهما في صغري، الكشف عمن يستحق المرتبة أو الثانية أمر غير مهم، أفضل أن أقول أنهما مثالان في كرة القدم صنعا مجداً وتاريخاً عظيماً."