رونالدو: الدوري الإيطالي بطولة في غاية الصعوبة

علّق كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على موسمه الأول في إيطاليا بعد ارتداء قميص السيدة العجوز قادماً من ريال مدريد في صيف 2018.

وحصل البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس الأول، بعد أن قاد يوفي لحصد لقب السيري آ للمرة الثامنة على التوالي.

وقال رونالدو خلال الحفل، عقب تسلم الجائزة: "سأحاول التحدث باللغة الإيطالية. أنا فخور بأن أكون أفضل مهاجم في إيطاليا.

"أشكر زملائي في الفريق واللاعبين الذين صوّتوا لي. بعد اللعب في إيطاليا لمدة عامين، يمكنني القول أنها بطولة صعبة جداً.

"أشكر جميع من صوت لصالحي، وآمل أن أحقق نفس النجاح في العام المقبل".

يذكر أن رونالدو غاب أمس الأول عن حضور حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، من أجل حضور تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.