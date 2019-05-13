رونالدو: النقاد يتربصون بي ببنادقهم

شدد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الفائز حديثاً بلقب الدوري الإيطالي على أنه ليس "رجلاً آلياً"، مشيراً إلى أنه اعتاد أن يوجه النقاد "بنادقهم" صوبه كلما تعثر.

ويدرك "صاروخ ماديرا" أن تصرفاته داخل وخارج الملعب تحت المجهر باستمرار، وهو أمر اعتاد عليه لأكثر من عقدٍ من الزمن.

واعترف الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات أنه يعيش يومياً تحت ضغوطات نجاحه ومعاييره الاستثنائية.

وقال رونالدو في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "يدرك الناس بالتأكيد أني لست رجلاً آلياً، لكنهم يرون أني شخص لا يمكن أن أعاني من المشاكل، ولا أشكو من الحزن والقلق.

"يرى الناس أن النجاح يتمثل باللامبالاة وكثرة المال ويقولون: كيف يمكن أن يكون حزيناً أو في أزمة وهو مليونير؟"

"أعرف أن البعض يتربص بي ببنادقهم بانتظار تعثري، إذا أهدرت مثلاً ركلة جزاء حاسمة، لكن هذا الأمر جزء من الحياة، وعلي تقبله، وقد تقبلته لسنين طويلة.

"لا أنكر أن ضرورة إثبات نفسي باستمرار تزعجني أحياناً، لأني مضطر للبدء من جديد كل عام، وهذا أمر صعب.

"اعتبر بأن كرة القدم بمثابة مهمة، أن أنزل أرض الملعب وأن أفوز وأتطور".

يذكر أن رونالدو قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي، إلا أن مسيرة الفريق تعثرت بصورة مبكرة على يد أياكس أمستردام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.