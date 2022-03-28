رونالدو: الوقت ليس مناسباً للحديث عن مستقبلي مع منتخب البرتغال

شدد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الوقت ليس مناسباً حالياً للحديث عن مستقبله مع منتخب بلاده.

ويصب صاحب الـ 37 عاماً جل تركيزه على مساعدة المنتخب على حسم التأهل لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتنتظر الفريق مواجهة حاسمة يوم الثلاثاء حين يلاقي ضيفه المقدوني الشمالي سيحظى الفائز فيها ببطاقة العبور للمونديال القطري.

ويعني التأهل أن رونالدو سيشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم للمرة الخامسة نهاية العام الجاري.

وقال المهاجم المخضرم في مؤتمر صحفي قبل اللقاء القادم: "بدأت أرى أن هذا السؤال يتكرر باستمرار.

"أنا من يقرر مستقبلي، ولا أحد غيري، إذا شعرت أن بإمكاني الاستمرار فسأفعل ذلك، وإن لم أشعر بذلك فسأتنحى، أنا المسؤول ولا نقاش في الأمر."