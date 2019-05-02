رونالدو: تكيفت بشكل مثالي في يوفنتوس وقد أتجه للتدريب بعد اعتزالي

أكد النجم كريستيانو رونالدو أنه تأقلم بشكل استثنائي في يوفنتوس خلال موسمه الأول بعد الرحيل عن ريال مدريد.

وقاد الهداف البرتغالي فريقه الجديد للفوز بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، إلا أن ناتجه التهديفي يعد الأسوأ له منذ عام 2010.

وفي مقتطفات من مقابلة له مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية، قال رونالدو: "أول شيء أفعله حينما أنتقل لفريق جديد هو أن أكون على طبيعتي، أخلافيات العمل لدي لا تتغير، يجب على اللاعب أن يبقى متواضعاً، وأن يتذكر بأنه لا يعرف كل شيء.

"إذا كنت ذكياً، فستنجح في اكتساب مهارات جديدة تجعلك أفضل كرياضي، لقد تأقلمت بأفضل الطرق في يوفنتوس، رأى الجميع أني لست مصطنعاً.

"جرى مناقشة ما يتعلق بكرة القدم وأمور أخرى طبيعية فقط في غرفة تغيير الملابس، لا أكثر ولا أقل".

واحتفل صاحب القميص رقم 7 بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في فبراير المنصرم، كما يعد رجل أعمال ناجح خارج عالم كرة القدم.

ولدى سؤاله عن إمكانية توجهه لعالم التدريب بعد اعتزاله، أجب البرتغالي: "لم لا؟"