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رونالدو سافر إلى البرتغال عوضاً عن حضور ديربي مانشستر

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 09:00
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أثارت عدم مشاركة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في ديربي المدينة أمام الغريم سيتي أمس الأحد الكثير من الجدل.

وأعلن رالف رانغنيك مدرب الفريق أن الهداف البالغ من العمر 37 عاماً غاب عن اللقاء المهم بداعي الإصابة.

لكن مصادر إعلامية كشفت أن "صاروخ ماديرا" قرر السفر إلى البرتغال بدلاً من دعم زملائه في الملعب خلال المباراة.

وقالت "أثلتيك" البريطانية أن رحلة CR7 غير المتوقعة صعقت غرفة غيار يونايتد.

ومع أن اللاعبين المصابين ليسوا مطالبين بحضور المباريات، إلا أن وجود نجم بحجم رونالدو له أثر كبير في نفسية بقية الفريق.

وقد شكك البعض ومنهم أسطورة يونايتد السابق روي كين بإصابة المهاجم البرتغالي مشيراً إلى أن ما حصل مثير للجدل.

وسارع رانغنيك للرد على الشائعات مدافعاً عن رونالدو وعن الطاقم الطبي الذي شدد على أنه يثق به كامل الثقة.

يذكر أن مانشستر سيتي سحق الشياطين الحمر بأربعة أهداف لهدف على ملعب الاتحاد بهدفين لكلٍ من كيفين دي بروينه والنجم الجزائري رياض محرز.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كلمات دالة:مانشستر يونايتدكريستيانو رونالدورالف رانغنيكمانشستر سيتيالدوري الإنجليزيروي كين

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