رونالدو لكورتوا: محظوظ... الكرة لا تريد دخول مرماك

يرى نجم البرتغال كريستيانو رونالدو أن منتخب بلجيكا كان محظوظاً خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة يورو 2020، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 1-0.

ولم يستطع فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي التشكيك في جهد وأداء لاعبيه في اللقاء رغم الخسارة، كما كشف أن بعض اللاعبين بكوا بعد الخروج المبكر من البطولة.

وخاض منتخب البرتغال البطولة دفاعاً عن اللقب الأوروبي الذي أحرزه في النسخة الماضية (يورو 2016) بفرنسا عندما تغلب على أصحاب الأرض في المباراة النهائية.

لكن التعادل مع المنتخب الفرنسي نفسه في ختام مباريات دور مجموعات البطولة الحالية، وضع برازيليي أوروبا في مواجهة صعبة للغاية في دور الـ 16 أمام منتخب بلجيكا المصنف الأول عالمياً.

وكان الهدف الذي سجله ثورغان هازارد كافياً لقيادة البلجيكيين لفوز ثمين، أصبح النجاح الأول لبلجيكا أمام البرتغال منذ 1989.

وجاء الهدف الوحيد من بين ست تسديدات بلجيكية فقط على مرمى البرتغال، فيما سدد لاعبو البرتغال 23 كرة باتجاه المرمى البلجيكي بلا جدوى.

رونالدو يخاطب كورتوا

وقال رونالدو للحارس تيبو كورتوا على أرض الملعب: "محظوظ، الكرة لا تريد أن تدخل المرمى".

وكان رونالدو بحاجة لتسجيل أي هدف في هذه المباراة لينفرد بصدارة قائمة أبرز الهدافين مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية على مدار التاريخ حيث يقتسم صدارة القائمة حالياً مع الإيراني المعتزل علي دائي برصيد 109 أهداف لكل منهما.