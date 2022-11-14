رونالدو مرشح للعودة إلى سبورتينغ لشبونة

أكد المدرب روبن آموريم أن الجميع في سبورتينغ لشبونة "يحب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ويرحبون بعودته.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من نشر تصريحات أدلى بها الهداف المخضرم وهاجم فيها مانشستر يونايتد وإدارته والمدير الفني إيريك تين هاغ.

وكشف "الدون" في مقابلة مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان أنه لا يكن أي احترام لتين هاغ، وأنه يشعر بـ "الخيانة" جراء تصرف إدارة يونايتد معه هذا الموسم.

آموريم يرحب بعودة رونالدو

لدى سؤاله عن "صاروخ ماديرا" من قبل وسائل الإعلام، قال آموريم في تصريحات إعلامية: "سئلت عن هذا الأمر آلاف المرات، كريستيانو لاعب في مانشستر يونايتد.

"الجميع في سبورتينغ لشبونة يحبه، لكن لا يوجد الكثير لدي حتى أقوله، اللاعب يريد أن يتخذ قراراته بسلام وبعيداً عن الضغوطات.

"رونالدو هو من سيحدد مستقبله، وهو حالياً لاعب في صفوف مانشستر يونايتد."