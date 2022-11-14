تصريحات نارية من رونالدو عن مدرب مانشستر يونايتد: لا أحترم تين هاغ

هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ، وذلك خلال مقابلة أخرج خلالها ما في مكنونات صدره وكشف فيها عن الكثير من الأمور التي لم تعجبه خلف الكواليس منذ عودته لمسرح الأحلام.

ومع فترة التوقف الدولي استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ظهر الأسطورة كريستيانو رونالدو في إحدى المقابلات الصحفية، والتي تحدث خلالها عن الكثير من الأمور التي سببت له الإزعاج منذ عودته إلى ناديه الذي شهد انطلاقة مسيرته الكروية.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

رونالدو: لا أحترم تين هاغ لأنه لم يظهر الاحترام لي

على ما يبدو أن رونالدو بعد هذه المقابلة أنهى بكل تأكيد أي فرصة للبقاء في أولد ترافورد بعد انتهاء كأس العالم، فمن خلال تصريحاته هاجم في البداية مدرب مانشستر يونايتد الحالي تين هاغ وقال: "لا أحترم تين هاغ لأنه لم يظهر الاحترام لي، إذا كنت لا تحترمني فلن أحترمك أبدًا".

وعن المدرب السابق لمانشستر يونايتد رالف راغنيك قال الدون: "إذا لم تكن مدرب أصلًا، كيف لك أن تتمكن من إدارة نادي مثل مانشستر يونايتد، لم أسمع باسمه من قبل".

وهاجم رونالدو أيضًا زميله السابق في النادي واين روني الذي كان قد انتقده وقال عنه أنه لم يعيد يفيد النادي مثل السابق، وقال صاروخ ماديرا: "لا أعلم لماذا ينتقدني روني بهذا الشكل، في الغالب لأنه أنهى مسيرته الكروية واعتزل وأنا لا زلت ألعب في أعلى مستوى، لن أقول أنني أفضل منه على الرغم من أنها الحقيقة".

واختتم رونالدو موضحًا سبب هذه التصريحات وقال: "أعتقد أن المشجعين والمحبين للنادي يجب أن يعلموا الحقيقة، أنا أتمنى الأفضل للنادي، لهذا عدت إلى مانشستر يونايتد، لكن هناك أمور داخلية لا تساعدنا على الوصول للقمة مثل مان سيتي وليفربول وحتى آرسنال، نادي مثل اليونايتد يجب أن يكون في قمة الترتيب في رأيي وهذا للأسف ليس هو الحال".

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