رونالدو مستمر مع مانشستر يونايتد رغم الصعوبات

أكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يفكر بالرحيل عن مانشستر يونايتد حالياً رغم عدم رضاه عن وضعية الفريق الحالية.

وكشفت تقارير خلال الأيام الأخيرة عن توتر العلاقة بين "صاروخ ماديرا" والمدير الفني الجديد الألماني رالف رانغنيك في يونايتد.

ويأتي هذا التوتر جراء الأسلوب الذي يعتمد عليه الألماني في اللعب.

كما أن نتائج فريق الشياطين الحمر المتذبذبة هذا الموسم حتى الآن دفعت الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات للتشكيك في استمراره لما بعد الموسم الجاري.

لكن إكسبريس شددت على أن رونالدو لا يفكر بالرحيل عن يونايتد خلال الشهر الجاري رغم ارتباطه ببرشلونة غريم فريقه السابق ريال مدريد إضافة لباريس سان جيرمان.

وتمت إراحة البالغ من العمر 36 عن لقاء مانشستر يونايتد المهم أمام ضيفه أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الاثنين.