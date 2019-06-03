رونالدو وميسي ضمن تشكيلة دوري الأبطال المثالية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التشكيلة المثالية لموسم 2018-2019 من دوري الأبطال.

وتوّج ليفربول السبت، باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعدما فاز على توتنهام بهدفين دون رد.

وضمت القائمة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي قائد برشلونة، بينما غاب محمد صلاح المحترف في ليفربول عنها.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

لحراسة المرمى: آليسون بيكر (ليفربول)، مارك أندريه تير شتيغين (برشلونة).

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (أياكس)، يان فيترونخين (توتنهام)، أليكساندر أرنولد (ليفربول)، أندرو روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونغ (أياكس)، تونغي ندومبيلي (ليون)، جورجينيو فاينالدوم (ليفربول)، ديفيد نيريش (أياكس)، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، دوسان تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، لوكاس مورا (توتنهام).