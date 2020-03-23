رونالدو يتبرع بمعدات طبية لمواجهة كورونا

تبرع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ووكيل أعماله جورجي مينديش، بمجموعة من المعدات الطبية، من أجل تمويل مستشفيات البرتغال لمقاومة فيروس كورونا المستجد في الدولة الأوروبية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، الاثنين، أن مينديش اشترى ثلاثة أجهزة تهوية لإحدى المستشفيات في لشبونة، إضافة إلى 200 ألف رداء طبي للأطباء والممرضين.

ومن المتوقع أن يضاعف رونالدو هذا العدد خلال اليومين المقبلين، بشراء 50 ألف كمامة وتوزيعها على المراكز الطبية في مدن البرتغال، قبل عودته إلى مدينة تورينو الإيطالية.

على جانب متصل، سيخضع رونالدو لعزل صحي جديد في إيطاليا بمجرد وصوله، لمدة أسبوعين، تنفيذاً لقرار وزارة الصحة الإيطالية التي تجبر جميع الوافدين على ذلك.