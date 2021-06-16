رونالدو يتحدث عن مستقبله مع يوفنتوس

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمله في تتويج منتخب بلاده ببطولة يورو 2020 التي تجري منافساتها حالياً.

وتطرق "صاروخ ماديرا" للحديث عن مستقبله في يوفي وتأثير فيروس كورونا على البطولة وعودة الجماهير للمدرجات.

ماذا قال رونالدو عن مستقبله مع يوفنتوس؟

وقال البرتغالي: "مستقبلي في يوفنتوس أو في مكان آخر؟ لعبت لأقصى عدد من السنوات على أعلى المستويات، وهذا لن يؤثر علي في بطولة اليورو.

"عمري الآن 36 عاماً وما سيحدث في مستقبلي سيكون هو الأفضل سواء بالبقاء أو الرحيل عن يوفنتوس، أريد أن أركز الآن على بطولة أوروبا".

ما الذي قاله رونالدو عن مركزه مع البرتغال؟

وأردف: "أنا ارتاح في اللعب بالهجوم، سواء في قلب الهجوم أو في أي مكان يساعد الفريق على الفوز".

وأكمل عن رقمه القياسي: "كوني أول من يخوض خمس بطولات لا يهمني كثيراً، الأهم هو الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي".

ما الذي قاله رونالدو عن تأثير جائحة كورونا وعودة الجماهير؟

صرح "صاروخ ماديرا": "الفيروس لم يكن مؤثراً بشكل واضح على تحضيرنا للبطولة، لو ركزنا عليه سنفقد تركيزنا عن الأهداف الأساسية.

"لا نتحدث عن كورونا في المعسكر، تعبنا من هذا الحديث، الجميع يشعر بالتعب مما حصل، علينا التركيز على الملعب فقط.

"عودة الجماهير مثالية لنا، أتمنى أن يكون كل ملعب على آخره، لكن لسوء الحظ الأمر ليس في أيدينا".

يذكر رونالدو سجل هدفين في فوز البرتغال على نظيره المجري بثلاثية نظيفة ليصبح هداف بطولة أوروبا عبر التاريخ برصيد 11 هدفاً.