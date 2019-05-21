رونالدو يتمنى قدوم مورينيو ليوفنتوس

أعلن يوفنتوس الجمعة الماضية عن رحيل مدربه ماسيميليانو آليغري نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفي، يرغب في تولي مواطنه جوزيه مورينيو، منصب المدير الفني خلفاً لآليغري.

وسبق لمورينيو أن درب رونالدو، خلال فترتهما في ريال مدريد، كما يشترك الثنائي في نفس وكيل الأعمال، وهو جورجي مينديش.

يذكر أن تقاريراً إيطالية أكدت وجود 6 مرشحين لخلافة آليغري هم أنتونيو كونتي، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)، وسيموني إنزاغي (لاتسيو)، وجيان بييرو غاسبيريني (أتالانتا)، وسينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).

وسيرحل آليغري بعد مسيرة مميزة رفقة يوفنتوس، بعدما تمكن من قيادة يوفي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في آخر 5 مواسم، كما فاز بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، إضافة لبلوغ البيانكونيري تحت إشرافه نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.