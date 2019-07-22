رونالدو يثير أزمة مبكرة مع ساري

يبدو أن علاقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومدربه ماوريتسيو ساري لم تبدأ بالشكل المناسب، وذلك بعد لقطة أثارت الجدل في اللقاء أمام توتنهام ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

واستبدل ساري الهداف البرتغالي في الدقيقة 63، قبل لحظات من تعادل الفريق الإنجليزي، بعد أن كان العملاق الإيطالي متقدماً 2-1، بهدفٍ سجله "صاروخ ماديرا".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يغادر الملعب، وبعد استدعاء رقمه والمصافحة مع مدرب يوفنتوس، دخل في نقاش مع ساري يعكس من خلاله عدم رضاه على تغييره، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "ميرور" البريطانية أن البرتغالي كان منزعجاً من استبداله بعد فترة وجيزة من تسجيله، على الرغم من أن المباراة كانت ودية.

وقلب توتنهام الطاولة على يوفي، بعد أن حول النتيجة إلى 3-2، بهدف عالمي من القائد هاري كاين الذي سجل من منتصف الملعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة.