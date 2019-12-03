رونالدو يحصد جائزتين جديدتين

حصد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، جائزتي أفضل لاعب في إيطاليا لموسم 2018-2019.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" صورة اللاعب البرتغالي وهو يحتفل بالجائزتين، الذي تسلمهما خلال احتفالية "جران جالا" الخاصة بالدوري الإيطالي والتي أقيمت في ميلانو.

ولم يحضر البرتغالي حفل جوائز الكرة الذهبية بحجة حضوره هذا الحفل، خاصة أنه علم أنه لن يحصل على الكرة الذهبية وفقاً للعديد من الصحف الإيطالية والإسبانية.

وحل رونالدو في المركز الثالث في ترتيب جوائز الكرة الذهبية بعد كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وفيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

وحصد ميسي الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما قدم موسماً مميزاً مع البارسا، حيث قاده للفوز ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.