رونالدو يحوّل فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابي كورونا

أكد النجم كريستيانو رونالدو مجدداً اهتمامه البالغ بالمجتمع وخدمة الناس، حيث قرر الأسطورة تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر رونالدو تحويل الفنادق التي تحمل علامته التجارية «سي آر 7» إلى مستشفيات لعلاج المصابين بهذا الفيروس مجاناً. كما قرر أن يدفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص.

وكان رونالدو مهاجم يوفنتوس بعث برسالة أول أمس (الجمعة)، إلى جميع المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، مطالباً إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم.

وذكر رونالدو على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي: «العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعاً».

ولم يوجه رونالدو الرسالة كلاعب كرة قدم، وإنما كشخص تابع عن كثب آخر التطورات التي أثرت في العالم كله. وقال رونالدو: «حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى».

وينتمي يوفنتوس الذي يلعب له رونالدو حالياً، لواحدة من أكثر المناطق تأثراً بفيروس كورونا حيث تنتشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير.

وقال رونالدو: «من المهم أن نتبع جميعاً نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية للتعامل مع الوضع الحالي».

وكان رونالدو سافر إلى إقليم ماديرا البرتغالي الاثنين الماضي، وسيظل هناك مع عائلته وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله الأربعة، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا في إيطاليا.

وأعرب رونالدو عن تعاطفه مع هؤلاء الذين فقدوا أياً من ذويهم، كما أبدى تعاطفه ودعمه لهؤلاء المصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم دانييلي روغاني زميله في صفوف يوفنتوس. كما أعلن رونالدو دعمه للأطقم الطبية المحترفة التي تعكف على مكافحة الفيروس وتضحي بأرواحها من أجل خدمة المرضى.