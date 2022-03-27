رونالدو يخسر 5 ملايين جنيه على شكل مكافآت مع مانشستر يونايتد

سيخسر النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة الحصول على مكافآت بقيمة 5 ملايين جنيه بعد نهاية الموسم مع مانشستر يونايتد نظراً لنتائج الفريق المتواضعة.

وعاد "صاروخ ماديرا" إلى ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس ليتقاضى أسبوعياً 750 ألف جنيه.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية كان سيتقاضى 2.5 مليون جنيه بحال وصول يونايتد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن صاحب الـ 37 عاماً وزملاءه فشلوا في اقتناص بطاقة مؤهلة للدور ربع النهائي بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ 16.

كما أن فوز فريق الشياطين الحمر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كان سيعني منح رونالدو مكافأة أخرى قيمتها 1.5 مليون جنيه.

وإذا أنهى يونايتد الموسم في مركز خارج المراكز الأربعة الأولى، فسيخسر البرتغالي مبالغ أخرى كون الراتب الأساسي الذي يتقاضاه حالياً يقل بمقدار النصف عما كان يجنيه مع يوفنتوس.

لكن رونالدو سيحصل على مكافأة جيدة إذا ما أنهى الموسم هدافاً للفريق.

يذكر أن المهاجم المخضرم سجل 18 هدفاً في 33 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات حتى الآن.