رونالدو يخضع للحجر الصحي بسبب كرورونا

كشفت تقارير إيطالية، الخميس، أنه تم منع النجم كريستيانو رونالدو من العودة إلى إيطاليا في الوقت الحالي.

وكان يوفنتوس قد أعلن، أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا، وبالتالي سيتم عزل اللاعب وكل من تواصل معه خلال الفترة الأخيرة من 10 إلى 14 يوماً.

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، يتواجد رونالدو يتواجد في البرتغال، من أجل زيارة والدته ومتابعة صحتها، بعدما تعرضت مؤخراً لجلطة.

وأشارت الشبكة إلى أن "صاروخ ماديرا" سيقضي فترة العزل في البرتغال، وسيتم منعه من العودة إلى إيطاليا حتى يتم التأكد من عدم حمله للفيروس.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون، الثلاثاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهي مواجهة باتت مهددة بالتأجيل.