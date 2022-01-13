رونالدو يدافع عن رانغنيك

قفز الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو للدفاع عن المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الألماني رالف رانغنيك خلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

ويرى "صاروخ ماديرا" أن المدرب الجديد ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت لفرض أسلوبه وترك بصمته.

وقال رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً: "منذ وصوله قبل 5 أسابيع غير الكثير من الأشياء، لكن التغييرات التي يريد إحداثها تحتاج للمزيد من الوقت.

"أعتقد أنه يؤدي مهامه بشكل جيد، ندرك أننا لا نقدم أفضل مستوياتنا لكن أمامنا العديد من المباريات من أجل التحسن.

"منذ وصوله أرى أننا أصبحنا أفضل في بعض الأمور، لكن التغيير يستدعي بعضاً من الوقت، ليس سهلاً أن تغير عقلية اللاعبين والكيفية التي يلعبون بها، وثقافة النادي، لكني مقتنع بأنه سيقوم بعمل جيد."