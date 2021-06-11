رونالدو يدخل يورو 2020 بذكريات 2004

بيَّن كريستيانو رونالدو هداف منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، أنه سيشارك في بطولة يورو 2020 وكأنها المشاركة الأولى له في تاريخه.

وقال "صاروخ ماديرا" لمجلة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: “وقعنا في مجموعة صعبة جداً في دور المجموعات، ونحترم جميع المنتخبات التي سنلعب ضدها”.

وأضاف: “سأدخل هذه البطولة وكأنها الأولى بالنسبة لي، أشعر بدوافع هائلة جداً، كأن هذه المسابقة هي يورو 2004 التي شهدت الظهور الأول لي في البطولات الأوروبية”.

وتابع رونالدو “نحن حاملو اللقب، نحاول الدفاع عن لقبنا. سندخل مرة أخرى من أجل الفوز باللقب، لا يوجد سبب للتوقع، أو التعهد بأي شيء، لكني أعد بدخولنا كل مباراة بشعار الفوز فقط”.

سجل رونالدو الدولي

نجح المهاجم البرتغالي في تسجيل 104 أهداف خلال 175 مباراة دولية مع منتخب بلاده، علماً بأن مشاركته الأولى مع الفريق الأول كانت في أغسطس من عام 2003 في فوز برازيليي أوروبا على منتخب كازاخستان بهدفٍ دون رد.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في يورو 2020 ضمن المجموعة السادسة أمام نظيره المجي في 15 من الشهر الجاري، يليها مواجهة منتخب ألمانيا بعد 4 أيام، ويختتما بلقاء منتخب فرنسا بطل العالم في 23 يونيو الحالي.