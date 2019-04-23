رونالدو يرحب بتعاقد يوفنتوس مع خليفته

أكدت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس التعاقد مع الموهبة الشابة جواو فيليكس لاعب بنفيكا، بعد تألقه هذا الموسم محلياً وأوروبياً.

ورحب البرتغالي بضم مواطنه الذي يعتبره الكثيرون خليفته لدرجة إطلاق لقب "كريستيانو الجديد" عليه، خصوصاً أنه يلعب كجناح هجومي بين العمق والأطراف ويسجل أهدافاً غزيرة.

وحددت إدارة بنفيكا سعر بيع فليكيس حيث أن النادي البرتغالي يريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملاً، والمقدر بـ 120 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تستغل إدارة يوفي علاقتها الجيدة بجورجي مينديش وكيل أعمال النجم الصاعد في محاولة لتقليل قيمة الصفقة الإجمالية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.