رونالدو يرحب بتولي غوارديولا تدريب يوفنتوس

رحب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بقدوم بيب غوارديولا لتدريب بطل إيطاليا بداية من الموسم القادم.

وأثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل المدرب الحالي ماسيميليانو آليغري بعد الخروج المبكر على يد أياكس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يوفي يستعد لحسم موقف آليغري نهاية الموسم الحالي، وسط احتمالات متزايدة برحيله، رغم قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع.

وقالت صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية أن إدارة يوفنتوس ترغب في التعاقد مع غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وأوضحت كذلك أن رونالدو متحمس للعمل تحت إشراف المدير الفني الإسباني للمرة الأولى، بعدما سبق وأن واجهه عندما كان في ريال مدريد وحينما كان "بيب" يتولى تدريب برشلونة.

على الجانب الآخر، لا تبدو فرصة رحيل غوارديولا عن سيتي قوية، بعد اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم المنافسة الشرسة على ليفربول.

ومع ذلك يتمسك يوفنتوس بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، طمعاً في تشبع الإسباني بالألقاب المحلية مع سيتي، وإغرائه بتجربة جديدة في إيطاليا.