رونالدو يرد أخيراً على عرض النصر السعودي

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيراً على تقارير أكدت في الأيام الماضية موافقته على الانتقال إلى النصر السعودي في صفقة ضخمة.

ولعب صاحب الـ 37 عاماً دوراً في تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 الجارية حالياً، لكن مستقبله ما زال مجهولاً بعد إنهاء العقد الذي يربطه مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل انطلاق المونديال.

وأصبح "صاروخ ماديرا" بعدها لاعباً حراً ليرتبط اسمه سريعاً بالنصر الذي قدم وفقاً لتقارير إعلامية حوالي 200 مليون يورو سنوياً في عقدٍ لمدة موسمين ونصف.

ثم خرجت أنباء تؤكد موافقة الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات على العرض السعودي وأنه سينتقل للعب في صفوف النصر بدءاً من شهر يناير المقبل.

ماذا قال رونالدو عن عرض النصر؟

وتحدث رونالدو على هامش مواجهة البرتغال وسويسرا التي جمعت الفريقين أمس في دور الـ 16 من كأس العالم والتي انتهت لمصلحة البرتغاليين بنتيجة 6-1.

وكشف "CR7" في تصريحات أبرزتها صحيفة "آبولا" البرتغالية عن موقفه الحقيقي من عرض النصر بالقول: "كلا، ليس صحيحاً موافقتي على الانتقال للنصر، فتركيزي منصب حالياً على كأس العالم".