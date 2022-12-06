البرتغال ينهي حلم سويسرا بسداسية ويستعد للقاء المغرب في ربع نهائي كأس العالم

أنهى منتخب البرتغال دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022 اليوم بفوز عريض على منتخب سويسرا بسداسية مقابل هدف، في مباراة سيطر فيها البرتغاليين بالطول والعرض وفي كافة مجريات اللقاء.

ورغم مهرجان الأهداف اليوم من طرف البرتغال في شباك يان سومير حارس سويسرا، إلّا أن النجم كريستيانو رونالدو لم يحالفه الحظ لتسجيل أي هدف بعد أن قرر مدرب الفريق فرناندو سانتوس عدم إشراكه أساسيًا وإدخاله في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

البرتغال ينهي مهمة سويسرا ويستعد لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022

تمكن منتخب البرتغال من تحقيق فوز وتفوق كبير على الساعات السويسرية بنتيجة 6-1، تناوب على تسجيل الأهداف جونكالو راموس الذي سجل هاتريك، في الدقيقة 17 ، 51 ، 67، وبيبي برأسية قوية في الدقيقة 33، وغوريرو في الدقيقة 55، واختتم مهرجان الأهداف رفاييل لياو في الدقيقة 90 مع نهاية المباراة.

يشار إلى أن البرتغال ستواجه منتخب المغرب في دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 يوم السبت المقبل 10 ديسمبر على استاد الثمامة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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