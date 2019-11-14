رونالدو يرد على ساري بهاتريك للبرتغال

حقق منتخب البرتغال فوزاً عريضاً على نظيره الليتواني بستة أهداف نظيفة، في مباراة أقيمت في إطار الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

وشارك كريستيانو رونالدو رغم مزاعم إصابته مؤخراً وأحرز ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده، ليرفع بذلك رصيدهم في المجموعة إلى النقطة 17 خلف أوكرانيا المتصدرة بنقطتين.

رونالدو كان قد تم استبداله الأسبوع الماضي خلال مباراة يوفنتوس وميلان بقرار من المدرب ماوريتسيو ساري، وقد بدت علامات الغضب واضحة عليه، غير أن المدير الفني أكد أن إخراج "صاروخ ماديرا" كان بسبب الإصابة وليس فنياً بالدرجة الأولى.

لكن الهداف البرتغالي عاد لتأكيد نفسه، وهذه المرة بثلاثية بدأها في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 24 والهدف الثالث له والسادس لبلاده في الدقيقة 65 بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا.

وأحرز بيتزي الهدف الثالث في الدقيقة 52، وأضاف الواعد غونالزو باسيينسيا الرابع في الدقيقة 56، قبل أن يسجل بيرناردو سيلفا الخامس في الدقيقة 63.

التصفيات بشكل عام ليست هامة بالنسبة لمنتخب البرتغال، والذي سبق وأن ضمن التأهل ليورو 2020 بعد تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب هولندا في وقت مبكر من هذا العام.