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رونالدو يريد البقاء في مانشستر يونايتد بعد اعتزاله

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:16
رونالدو وابنه كريستيانو جونيور
رونالدو وابنه كريستيانو جونيور

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتزم البقاء في مانشستر يونايتد لما بعد اعتزاله.

وينوي النجم البالغ من العمر 36 عاماً إنهاء مسيرته في أولد ترافورد قبل أن يتولى تدريب أحد فرق الفئات العمرية في النادي للإشراف على ابنه كريستيانو جونيور.

وسبق لجونيور صاحب الـ 11 عاماً اللعب في يوفنتوس وريال مدريد في السابق.

وعاد رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات إلى مانشستر يونايتد بعد غياب قرابة 12 عاماً، ووقع على عقدٍ لمدة موسمين.

وخاض البرتغالي لقاء أمس السبت الذي سقط فيه الشياطين الحمر أمام أستون فيلا 0-1، وهي الخسارة الثالثة ليونايتد في 4 مباريات.

كريستيانو جونيور ابن رونالدو
كريستيانو جونيور ابن كريستيانو رونالدو
كلمات دالة:كريستيانو رونالدوكريستيانو جونيورمانشستر يونايتد

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