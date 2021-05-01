رونالدو يشعر بالوحدة والإحباط في يوفنتوس

أكدت تقارير أن النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يشعر بالإحباط والوحدة.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن البرتغالي تغير مؤخراً، وبات يتصرف بشكل مختلف تماماً عما كان عليه، عندما وصل إلى تورينو في البداية.

وأشارت إلى أن رونالدو لا يحاول رفع نسق زملائه في الملعب كما اعتاد، ولا يبدو أنه يستمتع بكرة القدم على الإطلاق، كما بات عصبياً وسريع الانفعال، وبعيداً جداً عن بقية اللاعبين في الفريق.

وتابعت: "يبدو أنه استسلم، ولم يعد يقاتل بنفس القدر الذي اعتاد عليه في المباريات، بدا مختلفاً جداً أمام فيورنتينا، وهي علامة مقلقة، لم يعد حتى يحاول إخفاء هذه المشاعر، كما ظهر معزولاً على أرضية الملعب.

"يبدو أن رونالدو يقترب أكثر فأكثر من مغادرة يوفنتوس، كانت أنباء رحيله قليلة دائماً، لكن الأمور ازدادت سوءاً مؤخراً بعد إقصاء يوفنتوس من دوري الأبطال".

واعتبرت الصحيفة أن الحالة المزاجية لرونالدو لا تساعده على الأداء، إذ خاض ثلاث مباريات على التوالي دون تسجيل أي هدف.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو يريد الرحيل مع نهاية الموسم الجاري، وأنه كلف وكيله جورجي مينديش بمهمة إيجاد فريق جديد له في الموسم القادم، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.

وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خياراً أمام البرتغالي إضافة لباريس سان جيرمان، لكنه سيكون بحاجة إلى تخفيض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنوياً، إذا كان يريد مغادرة يوفي.

ويمر رونالدو بأطول فترة جفاف، منذ تعرضه لإصابة خلال موسمه الأول في إيطاليا، فقد صام عن التهديف في آخر ثلاث مباريات خاضها ضمن الدوري المحلي، ليقترب من أسوأ رقم له بقميص البيانكونيري، حيث أخفق في هز الشباك أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، على الترتيب، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات.

ولم يسجل رونالدو أي هدف على مدار 347 دقيقة متتالية، واقترب من رقمه القياسي "الأسوأ" مع يوفي، عندما غاب عن زيارة الشباك على مدار 359 دقيقة في الموسم الأول له بقميص البيانكونيري (2018-2019).

وتعرض البرتغالي لانتقادات لاذعة بعد مباراة يوفنتوس أمام مستضيفه فيورنتينا (1-1) يوم الأحد الماضي ضمن المرحلة 33 من الدوري، حيث كان الحاضر الغائب في اللقاء، وقالت عنه صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أنه كان أسوأ لاعب في يوفنتوس يومها.

كما شنت جماهير الفريق هجوماً قوياً على النجم البرتغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر بعضهم منه ومن المستوى الهزيل الذي يقدمه، وسأل البعض عن اللاعب البرتغالي بشكل استنكاري وكتبوا أين رونالدو؟ هل شاهد أحد منكم رونالدو أمام فيورنتينا؟

وتوالت التغريدات الغاضبة من قبل جماهير فريق السيدة العجوز، حيث طالب بعضهم برحيل "صاروخ ماديرا" فوراً ومعه المدرب أندريا بيرلو واللاعبان آرون رامزي وأدريان رابيو، وأشار البعض الآخر إلى أنه منذ 9 سنوات الفوز بالدوري، يقاتل يوفنتوس الآن من أجل احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وانتقد أحد المشجعين الدفع برونالدو في المباريات على الرغم من المستوى الذي يظهر عليه، وقال أنه يلعب بالسمعة والاسم فقط، ولو لم يكن اسمه رونالدو لما شارك في المباريات.

في المقابل، تأتي هذه الانتقادات لرونالدو البالغ من العمر 36 عاماً، بالرغم من أنه يقدم أداء جيداً مع يوفنتوس هذا الموسم فقد أحرز 32 هدفاً خلال 37 مباراة في جميع المسابقات، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

ويتصدر البرتغالي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفاً سجلها خلال 29 مباراة.

ويعتبر رونالدو (36 عاماً) اللاعب صاحب الأجر الأعلى في الدوري براتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، وينتهي عقده مع نهاية الموسم القادم.