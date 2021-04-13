رونالدو يطالب يوفنتوس بمتابعة صحوته

واصل يوفنتوس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد تعادل وخسارة عندما تغلب على ضيفه جنوى 3-1 الأحد في الدوري الإيطالي الذي لا يزال لم يفصح عن بطله إلى حد الآن.

وأبقى يوفنتوس على حظوظه الضئيلة في التتويج باللقب العاشر على التوالي مبقياً على فارق 12 نقطة بينه وبين إنتر ميلان المتصدر.

وفرض نجم يوفي كريستيانو رونالدو نفسه بطلاً للقاء رغم أنه لم يسجل أهدافاً، لكنه بدا متمسكاً بدفع زملائه للفوز ورفع رصيده من النقاط أملاً في إنعاش حظوظ فريقه في المنافسة.

وعانى يوفنتوس في الآونة الأخيرة من النتائج المخيبة، فبعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، كسب أربع نقاط من أصل تسع ممكنة في الدوري المحلي، ما وضع مدربه أندريا بيرلو تحت ضغط كبير دفع وسائل الإعلام إلى التطرق إلى إمكانية إقالته في حال التعثر أمام نابولي.

لكن يوفنتوس كشر عن أنيابه الأربعاء الماضي عندما تغلب على ضيفه الجنوبي 2-1 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة منقذاً مدربه، قبل أن يكرم وفادة جنوى.

وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية الأحد المقبل أمام مستضيفه أتالانتا الرابع، علماً بأنه سيستضيف قطبي ميلانو أي سي ميلان وإنتر في المرحلتين الـ 35 والـ 37 قبل الأخيرة في التاسع والسادس عشر من الشهر القادم.

وقال بيرلو: “فكرتي عن كرة القدم هي السيطرة على المباراة، لكن هذا الموسم لم ننجح دائماً في تفعيلها.

“كل يوم تشعر أنك تحت المراقبة، أنا على وجه الخصوص لأني في أول تجربة تدريبية لي. حتى الآن أقدّر لنفسي ستة من أصل عشرة لأني أستطيع فعل المزيد”.