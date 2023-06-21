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رونالدو يطلب من النصر السعودي التعاقد مع زميله بالبرتغال

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 09:44
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

يستعد نادي النصر السعودي لتحقيق مطلب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك من خلال التعاقد مع نجم الوسط في نادي ريال بيتيس ويليام كارفالو للانضمام إلى بقية النجوم في دوري روشن الموسم المقبل.

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وكان نجم العالمي رونالدو قد دخل في مناقشات خلال الفترة الماضية مع إدارة ناديه النصر من أجل التحرك خلال الميركاتو الصيفي للتعاقد مع زميله في منتخب البرتغال.

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وفقًا لموقع "Tribalfootball"، فإن إدارة نادي النصر السعودي وافقت بالفعل على مطلب رونالدو وسيتم دفع الشرط الجزائي في عقد كارفالو الحالي مع بيتيس والذي يقدر بقيمة 2 مليون يورو.

وتضيف التقارير أن الشروط الشخصية للاعب سيتم مناقشتها قريبًا من قبل النادي السعودي، وبدأ كارفالو منذ الآن بالاستعداد للرحيل عن أوروبا للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف.

يشار إلى أن كارفالو ورونالدو أمضيا هذا الأسبوع سويًا، وذلك خلال مشاركتهما مع المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 القادمة في ألمانيا.

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