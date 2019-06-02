رونالدو يطلب من خاميس الانضمام إليه في يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية ألمانية اليوم أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس يريد زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريغيز إلى جانبه في البيانكونيري.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "بيلد" التي أكدت أن الدولي البرتغالي يحاول إقناع النجم الكولومبي بالانضمام له في صفوف بطل إيطاليا الموسم القادم.

وقالت الصحيفة أن رونالدو أجرى مكالمة فيديو مع لاعب ريال مدريد المعار لبايرن ميونيخ.

ويستطيع بايرن أن يشتري خاميس بشكل نهائي خلال الأيام القادمة مقابل 42 مليون يورو وفقاً لعقد إعارته، لكن يبدو أن الفريق البافاري لن يفعل هذا البند.

وستكون عودة خاميس في الوقت الحالي لريال مدريد صعبة للغاية في ظل وجود زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق.

يذكر أن خاميس تحت قيادة زيدان لم يكن له دور بارز في تشكيلة ريال مدريد، ووصلت الأمور لرحيله لبايرن ميونيخ بحثاً عن المزيد من المشاركات.