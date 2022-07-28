رونالدو يطالب مانشستر يونايتد بتحريره من عقده

قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد تحريره من العقد الذي يربطه بالنادي هذا الصيف.

وما زال في عقد المهاجم المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً موسم آخر، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

وشدد القائمون على النادي أنه لم يصلهم أي عرض لشراء "صاروخ ماديرا" حتى الآن.

وتحاول إدارة يونايتد رغم ذلك إقناع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات الخروج على سبيل الإعارة الموسم المقبل إن وصل عرض مناسب، والرجوع إلى ملعب أولد ترافورد بعد ذلك.

لكن هداف يوفنتوس وريال مدريد وسبورتينغ لشبونة السابق لم يغير رأيه مشدداً على رغبته في الرحيل، إلا أن سيستمر في التدرب مع مانشستر يونايتد حتى تتضح الأمور أكثر.

يذكر أن اسم رونالدو ارتبط بعدة أندية كبيرة هذا الصيف أبرزها بايرن ميونيخ وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، لكن جميعها نفت سعيها لضمه.