رونالدو يطمح للمشاركة في يورو 2024 بعمر 39 عاماً

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يطمح للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، مع أنه سيكون حينها قد بلغ الـ 39 من العمر.

وشارك قائد برازيليي أوروبا في 9 بطولات عالمية بدءاً من يورو 2004، ليقود بلاده للظفر باللقب في يورو 2024.

ويتطلع "الدون" في تفكيره لما بعد بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الجاري، ويمني النفس في ارتداء قميص منتخب بلاده بعد ذلك في بطولة يورو 2024 التي سيقام في ألمانيا.

ماذا قال رونالدو عن مستقبله الدولي؟

وقال النجم البالغ من العمر 37 في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك": "بالطبع أريد أن أكون جزءاً من المنتخب في كأس العالم واليورو القادمين."

يذكر أن "صاروخ ماديرا" سجل 6 أهداف ساهمت في تأهل البرتغال لمونديال قطر 2022.