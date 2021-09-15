رونالدو يعادل رقم كاسياس في دوري الأبطال

تساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد مع الإسباني إيكر كاسياس في عدد المشاركات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً هدفاً في اللقاء الذي خسره الشياطين الحمر أمام يانغ بويز السويسري 1-2، لكنه عادل رقم كاسياس.

وتساوى الثنائي بنفس عدد الرصيد من المباريات (177 مباراة) في البطولة الأوروبية الأهم.

وبات يانغ بويز الفريق الـ 36 الذي يسجل رونالدو في شباكه ضمن البطولة، وهو نفس عدد الفرق التي زار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شباكها أيضاً.

كما عزز البرتغالي من رصيد أهدافه بوصوله إلى الهدف الـ 136 في دوري الأبطال وهو الرقم الأعلى أيضاً عبر التاريخ.