رونالدو يعترف: مقارنتي بميسي ترهقني

قال النجم كريستيانو رونالدو أنه يشعر بـ "الانزعاج" لأن عليه إثبات أنه لاعب متميز بشكل متكرر نظراً للمقارنة بينه وبين غريمه ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية، صرح الهداف البرتغالي: "لا أخفيكم أنها تزعجني أحياناً (المقارنة مع ميسي) لأنه يبدو أن علي إثبات أني لاعب جيد كل عام، وهذا أمر صعب.

"أحيانا يفيدك الضغط الكبير من الجمهور والأهل والأصدقاء للتدرب بشكل أقوى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الضغط لا يحتمل، عندها تريد أن يتركك الجميع في حالك".

وأكد رونالدو أنه متأكد من أن الكثيرين ينتظرون رؤيته "يفشل"، ولكنه معتاد على هذا النمط في الحياة ومتكيف معه.

وحقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم مع فريقه الجديد يوفنتوس، لكنه فشل في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خرج فريقه من ربع النهائي على يد أياكس، بينما يبدو غريمه ميسي في طريقه للوصول للمباراة النهائية مع برشلونة.