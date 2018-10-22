رونالدو يعتلي عرش هدافي الدوريات الخمسة الكبرى برقم قياسي جديد

يواصل النجم كريستيانو رونالدو هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، وزيادة رصيده التهديفي، فقد أصبح أول لاعب يسجل 400 هدف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأحرز "صاروخ ماديرا" هدفه الـ 400 بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، في مرمى جنوى في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة و400 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويتفوق رونالدو بفارق 11 هدفاً على غريمه التقليدي النجم ليونيل ميسي، الذي يحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب أفضل الهدافين، برصيد 389 هدفاً، سجلها جميعها مع برشلونة.

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وبدأ النجم البرتغالي مسيرته الحافلة بالانتصارات والجوائز والأهداف، مع مانشستر يونايتد عام 2003، حيث أحرز 84 هدفاً بقميص الشياطين الحمر.

ومن ثم انتقل عام 2008، إلى ريال مدريد، وأصبح هدافه التاريخي برصيد 311 هدفاً، أحرزها خلال 292 مباراة فقط، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 105 ملايين يورو.

ويستعد رونالدو الآن للعودة إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة فريقه الأسبق مانشستر يونايتد ضمن المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، التي يتربع على عرش صدارة هدافيها عبر التاريخ أيضاً برصيد 120 هدفاً.