رونالدو يعقد محادثات مع مينديش حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

وصل جورجي مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى لندن لإجراء مفاوضات مع موكله حول وضعية اللاعب في مانشستر يونايتد حالياً.

وسجل الدولي البرتغالي 14 هدفاً في 21 مباراة مع فريق الشياطين الحمر منذ عودته إلى ملعب أولد ترافورد الصيف المنصرم.

لكن وضعية مانشستر يونايتد الحالية وتخبطه هذا الموسم دفعت "صاروخ ماديرا" للتفكير بالرحيل كونه يخشى عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما أن قدوم المدير الفني الألماني رالف رانغنيك للإشراف على الفريق الإنجليزي والتكتيكات التي انتهجها أحبطت نجم الهجوم.

واجتمع مينديش بالهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات للوقوف على مستقبله وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية وتشاور معه حول الوضعية الحالية على أمل إيجاد حل.