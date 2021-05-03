رونالدو يعود للتسجيل وينقذ يوفنتوس أمام أودينيزي

أنقذ النجم كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من فخ مستضيفه أودينيزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وفاجأ ناويل مولينا، مدافع أودينيزي، بهدف مبكر سجله في الدقيقة العاشرة.

لكن رونالدو رد الصاع صاعين، بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين (83 من ركلة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب فريولي في مدينة أوديني.

وأحرز "صاروخ ماديرا" هدفه الأول بعد 430 دقيقة من صيامه عن التهديف، إذ لم يسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري المحلي أمام كل من جنوى وبارما وفيورنتينا، بينما غاب عن مباراة أتالانتا بعد أن شعر بعدم الراحة في التدريبات.

وحطم رونالدو بالتالي رقمه القياسي "الأسوأ" بقميص البيانكونيري، عندما غاب عن معانقة الشباك على مدار 359 دقيقة في الموسم الأول له مع فريق السيدة العجوز (2018-2019).

ورفع البرتغالي رصيده إلى 27 هدفاً، ليعزز تربعه على عرش صدارة هدافي البطولة، مبتعداً بفارق 6 أهداف عن ملاحقه المباشر روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بطل الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 69 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث.

بينما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر.