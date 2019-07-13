رونالدو يعود ليوفنتوس وسط استقبال غفير

بدأ كريستيانو رونالدو استعداداته رسمياً للموسم الجديد بعدما التحق بباقي زملائه في يوفنتوس في المعسكر التدريبي.

وبدأ يوفي التحضيرات للموسم القادم الأسبوع الفائت تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

ووصل البرتغالي صباح السبت لمقر التدريبات رفقة بليز ماتويدي، وذلك بعدما حصل على عطلة ممددة بعد مشاركته مع منتخب البرتغال والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وخضع رونالدو للفحوصات الطبية بعيادات النادي الخاصة في تورينو بعدما حيا الجماهير الغفيرة التي كانت في انتظاره، ثم انضم للتدريبات الجماعية.

وسبق والتقى رونالدو مع ساري بشكل ودي أثناء عطلة البرتغالي في اليونان، وسط حديث عبر وسائل الإعلام عن أن رونالدو يفضل اللعب كرأس حربة صريح هذا الموسم.

ونجح "صاروخ ماديرا" خلال موسمه الأول مع يوفنتوس بالتتويج بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.