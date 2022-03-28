رونالدو يقرر مصيره مع مانشستر يونايتد

أشارت تقارير بريطانية إلى أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يريد البقاء في صفوف مانشستر يونايتد لما تبقى من عقده.

وينتهي عقد الهداف المخضرم مع الشياطين الحمر في صيف العام القادم.

لكن صحيفة "ذا أثلتيك" أكدت أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يعتزم البقاء في ملعب أولد ترافورد لما بعد الموسم الجاري، أي حتى نهاية عقده.

ويتطلع رونالدو لخوض ما تبقى من العام الحالي بظروف هادئة قدر المستطاع قبل المشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2022 إذا ما نجح في خطف بطاقة التأهل.

وتنتظر الفريق مواجهة مهمة ومصيرية أمام منتخب مقدونيا الشمالية غداً الأربعاء لخطف بطاقة الملحق الأوروبي المؤهلة للمونديال القطري.