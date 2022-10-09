رونالدو "البديل" يقود مانشستر يونايتد للتغلب على إيفرتون

تفوق مانشستر يونايتد على مستضيفه إيفرتون بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على أرضية ملعب غوديسون بارك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمل هدفا فريق الشياطين الحمر توقيعي البرازيلي أنتوني والبديل البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 15 و 44 على التوالي.

أما هدف التوفيز الوحيد فسجله أليكس آيوبي في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء.

يذكر أن رونالدو دخل المباراة في الدقيقة 29 بديلاً لزميله الفرنسي أنتوني مارسيال الذي غادر بداعي الإصابة.

مانشستر يونايتد يقفز إلى المركز الخامس

ارتقى يونايتد بهذا الانتصار المهم إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام برصيد 15 نقطة.

فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.