رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح كالياري وصدارة الدوري الإيطالي

حسم يوفنتوس مواجهته أمام ضيفه كالياري برباعية نظيفة على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي ليفتتح العام الجديد بانتصار عريض وباعتلاء الصدارة مؤقتاً.

كان الشوط الأول متكافئاً إلى حد كبير حيث نجح الضيوف في الدفاع عن مرماهم بالشكل المطلوب ولم يمنحوا يوفي الفرصة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني نجح كرستيانو رونالدو في افتتاح التسجيل بعد استغلال خطأ مدافع ليفربول السابق كلافان قبل أن يراوغ الحارس ويمنح التقدم لفريق السيدة العجوز (49).

وفي الدقيقة 67 منح حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح البيانكونيري بعد عرقلة باولو ديبالا في المنطقة المحظورة، ليتولى رونالدو تسديدها بنجاح ويضيف الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 81، سجل غونزالو هيغواين الهدف الأول له والثالث ليوفي بعد تسديدة اصطدمت بمدافع كالياري وخادعت حارس المرمى.

بعدها بدقيقة واحدة أضاف رونالدو الهدف الشخصي الثالث ليكمل الهاتريك.

بهذا، رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً، بانتظار المواجهة المرتقبة بين إنتر مطارده المباشر ونابولي.