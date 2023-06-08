رونالدو يكشف موعد اعتزاله ويعلق على قدوم بنزيما للدوري السعودي

كشف مهاجم النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الموعد الذي سيعتزل فيه كرة القدم، كما رحب بقدوم زميله السابق في نادي ريال مدريد كريم بنزيما إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال تواجده في إحدى الارتباطات الدعائية في السعودية.

وكان قد تم الإعلان رسميًا يوم أمس عن تعاقد بطل دوري روشن السعودي نادي الاتحاد مع النجم الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2026 براتب يصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

هكذا رحب كريستيانو رونالدو بزميله كريم بنزيما في الدوري السعودي

انتهز صاروخ ماديرا ونجم النصر السعودي الفرصة يوم أمس خلال إحدى ارتباطاته الدعائية لإحدى الشركات للتعليق والترحيب بقدوم زميله في الملكي سابقًا النجم كريم بنزيما.

وقال رونالدو: "عندما وافقت على القدوم إلى المملكة العربية السعودية كنت أعلم أن هذه الموافقة ستفتح الباب لقدوم المزيد من النجوم إلى الدوري السعودي للمحترفين".

وأضاف: "ها هو كريم قد وصل الآن، وما هو مؤكد أن المزيد من النجوم قادمين، وخلال عام أو عامين سيصبح هذا الدوري ضمن أهم البطولات في العالم".

اقرأ أيضًا: موعد مباراة السعودية وفنزويلا في دورة تولون الدولية 2023 والقنوات الناقلة

وعن موعد اعتزاله كرة القدم، قال كريستيانو: "لطالما كنت دائمًا ذلك الشخص الاحترافي الذي يعرف ما يريد، الصحة ليست كل شيء، ولكن كل شيء يصبح لا شيء بدون الصحة، أنا في نهاية مسيرتي الآن، في الغالب سألعب لعامين أو ثلاثة كحد أقصى".

واختتم رونالدو: "لا استبعد خيار امتلاك نادي خاص بي في المستقبل، لطالما كان هذا أمرًا فكرت فيه خلال السنوات الماضية، وربما سأشتري واحدًا في المستقبل القريب".