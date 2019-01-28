رونالدو ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإيطالي

كريستيانو رونالدو

سجل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي هدفاً في لقاء البيانكونيري أمس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وتربع الدولي البرتغالي على عرش رقم تاريخي في السيري آ لم يسبقه له أي لاعب من قبل رغم عراقة البطولة الإيطالية، إذ وضع الهدف رونالدو في مكانة خاصة للغاية حيث أصبح أول لاعب يسجل في ثماني مباريات متتالية خارج الأرض على الإطلاق.

وكان هدف أمس هو الـ 15 لرونالدو مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ انضمامه الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد ورقم 17 في جميع المسابقات خلال 28 مباراة خاضها.

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وسجل يوفنتوس بعد مباراة أمس هدفاً واحداً على الأقل في آخر 29 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي، كما نجح في الوصول للهدف رقم 54 في جميع البطولات.

يذكر أن يوفنتوس حقق الفوز على لاتسيو بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولمبيكو ضمن لقاءات المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.