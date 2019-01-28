روبن يعود لتدريبات بايرن ميونيخ

آريين روبن

عاد النجم آريين روبن للمشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض الجناح الهولندي لإصابة في فخده بداية الشهر الماضي، مما أبعده عن الملاعب مع الفريق البافاري حتى وقتنا هذا.

وفيما كان متوقعاً أن يعود روبن مع انطلاقة النصف الثاني من الدوري الألماني قبل أسبوعين، إلا أنه لم يكن جاهزاً تماماً لتأخر شفائه من الإصابة حسبما أعلن بنفسه في تصريحات قبل مباراة بايرن ميونيخ وهوفنهايم.

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وأشار الموقع الرسمي للنادي الألماني في تغطيته لتدريب الفريق الصباحي اليوم أن روبن شارك مع المجموعة التي لم تلعب ضد شتوتغارت أمس الأحد، حيث أشرف المدرب نيكو كوفاتش على تدريبهم.

وأضاف أن صاحب الـ 35 عاماً أمتع الحاضرين بتمريراته ولمساته واستعراض مهاراته الفردية، مما يُبشر بعودته سريعاً لمستواه، وهو ما يصب لصالح بايرن خاصة في المواجهة المنتظرة أمام ليفربول الشهر القادم في دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن روبن ارتبط بالرحيل عن بطل ألمانيا هذا الشهر، لكن يبدو أنه قرر تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.