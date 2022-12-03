رونالدو ينفي توجيه كلمات بذيئة لمدربه

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التقارير التي أشارت إلى إهانته المدير الفني فيرناندو سانتوس بكلمات بذيئة أمس الجمعة جراء استبداله في اللقاء أمام منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

وبدا صاحب الـ 34 عاماً غاضباً بعد خروجه من المباراة التي سقط فيها منتخب بلاده بهدف لاثنين، ليتلفظ بعبارات غير لائقة.

واقتنص البرتغاليون صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط رغم هذا السقوط، فيما احتل الكوريون المركز الثاني بفارق نقطتين، لكن كليهما تأهل للدور الثاني.

ماذا قال رونالدو ؟

وشدد "الدون" في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية: "أحد لاعبي كوريا طالبني بمغادرة الملعب سريعاً، طلبت منه أن يصمت، لأنه لا يملك أي سلطة لطلب مثل هذا الشيء، لا يوجد أي خلاف مع المدرب".

بدوره، نفى سانتوس وجود أي مشاكل مع "صاروخ ماديرا" خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

يذكر أن منتخب البرتغال سيلاقي نظيره السويسري يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.