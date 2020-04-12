رونالدو يواجه الانتقادات لخرقه الحجر الصحي

تعرض النجم كريستيانو رونالدو لعاصفة من الانتقادات الحادة بسبب تدربه في ملعب ماديرا رغم إجراءات الحجر الصحي السارية في البرتغال لمحاولة منع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقرر رونالدو نقل مرانه من المنزل إلى ملعب ماديرا، منتهكاً بذلك قواعد الحجر الصحي، حيث شوهد بينما يمارس مرانه بمنشآت الملعب، حسبما أفادت صحيفة "موندو" الإسبانية.

كان نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي قد توجه برفقة أسرته إلى مسقط رأسه فونشال في التاسع من الشهر الماضي، حيث أن إجراءات الحجر الصحي في ماديرا ليست صارمة مثلما هو الحال في إيطاليا.

ويمكن لسكان ماديرا الخروج وشراء احتياجاتهم وأيضاً ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لوقت وجيز خلال اليوم، وهو ما استغله اللاعب ليتدرب في الملعب، الأمر الذي لم يلقَ استحسان أغلبية البرتغاليين.

وحذر بيدرو راموس مسؤول الصحة في منطقة ماديرا «لا يملك رونالدو تصريحاً خاصاً للتدريب.. لديه الحق في المران طالما لم يخرق اللوائح، مثل جميع المواطنين، لا يحظى بأي امتياز».

الى ذلك، حث رونالدو العالم على الاتحاد في الوقت الحالي، للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وحرص «الدون» على توجيه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث نشر صورتين له وهو يرتدي قناعاً يحمل ألوان العلم البرتغالي وأخرى بقناع يحمل ألوان العلم الإيطالي.

وقال رونالدو «في هذه اللحظة الصعبة على عالمنا، من المهم أن نتحد ونساعد بعضنا البعض، دعونا جميعا نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة».

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، مقابل 105 ملايين يورو، بعد 9 سنوات قضاها مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن تنخفض قيمته السوقية نهاية الموسم الجاري إلى 60 مليون يورو، خاصة بعدما بلغ عامه الـ35.