رونالدو يواصل كتابة التاريخ في عالم كرة القدم برقم غير مسبوق

واصل النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، من خلال تحطيم أرقام قياسية وتسجيل إنجازات فريدة.

وأحرز البرتغالي هدفين في المباراة التي تعادل فيها يوفنتوس مع مستضيفه روما أمس الأحد 2-2، في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، ليحقق النجم البرتغالي رقماً فريداً في سجلات كرة القدم.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف إلى 450 هدفاً في الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا)، ليصبح بذلك أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

وسجل رونالدو أهدافه الـ 450 في الدوري الإنجليزي، الذي لعب فيه مع مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2008، والدوري الإسباني الذي حمل فيه قميص ريال مدريد (2009-2018)، والدوري الإيطالي الذي ينشط فيه "الدون" منذ موسم 2018-2019.