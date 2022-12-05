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رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي

منشور 05 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 01:24
كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)
كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرض نادي النصر السعودي الضخم وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين.

وفك "صاروخ ماديرا" ارتباطه مع مانشستر يونايتد مؤخراً بالتراضي بعد مقابلة شن فيها هجوماً كاسحاً على النادي الإنجليزي والقائمين عليه ليصبح لاعباً حراً.

ماركا تؤكد موافقة رونالدو على عرض النصر

وأكدت الصحيفة الصادرة من مدريد أن الهداف البرتغالي الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 وافق على العرض السعودي الذي سينتقل بموجبه للعب في صفوف النصر بدءاً من شهر يناير المقبل.

وسيحصل نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق على نحو 200 مليون يورو سنوياً لمدة موسمين ونصف بناء على عرض النصر لينهي بذلك مسيرة تاريخية زاخرة بالألقاب في قارة أوروبا.

رونالدو في طريقه إلى النصر (المصدر: أ ف ب)
رونالدو في طريقه إلى النصر (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:كريستيانو رونالدوالنصر السعوديكأس العالم 2022منتخب البرتغال

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